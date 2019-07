Wegen des Mordes an der 14-jährigen Schülerin Susanna aus Mainz hat das Landgericht Wiesbaden den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Die Richter stellten in ihrem Urteil zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 22-jährige Iraker die Jugendliche vor mehr als einem Jahr vergewaltigt und ermordet hat. Er hatte sich danach zunächst mit seiner Familie in sein Heimatland abgesetzt. Im kurdisch kontrollierten Nordirak wurde er gefasst und von der Bundespolizei nach Deutschland zurückgebracht. Der Fall löste eine bundesweite Debatte über die Flüchtlingspolitik aus.