Im Fall der Ermordung des Mediziners Fritz von Weizsäcker hat der verurteilte Täter Revision eingelegt.

Das bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Berlin. Damit wird der Fall dem Bundesgerichtshof vorgelegt. Der 57-Jährige war vor zwei Wochen wegen Mordes an dem Chefarzt und versuchten Mordes an einem Polizisten zu einer Gesamtstrafe von zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Als Motiv sah die Staatsanwaltschaft Hass auf die Familie des Getöteten, insbesondere auf den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.