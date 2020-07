Im Fall des getöteten Mediziners Fritz von Weizsäcker hat die Staatsanwältin für den Täter eine Gesamtstrafe von 14 Jahren Gefängnis sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert.

In ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Berlin sagte sie, der 57-jährige Angeklagte habe sich des Mordes schuldig gemacht. Er habe den Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker gegen Ende eines Vortrags in Berlin heimtückisch und aus niederen Beweggründen erstochen. Zudem sei er des versuchten Mordes an einem Polizisten schuldig zu sprechen. Der Polizist, der privat bei dem Vortrag war, wollte den Angreifer stoppen und wurde schwer verletzt.



Bei ihrer Strafforderung berücksichtigte die Staatsanwältin eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten wegen einer psychischen Störung. Anderenfalls wäre bei Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe zwingend.