Die Polizei in der Stadt Albuquerque sagte am Wochenende, dass sie einen Mord an einem muslimischen Mann untersucht, der möglicherweise in Verbindung mit drei ähnlichen Taten in der Stadt stehe. Demnach geht es in allen vier Fällen um ermordete muslimische Männer aus Südasien. Das FBI will der örtlichen Polizei bei den Ermittlungen helfen. Die New York Times berichtete aus Albuquerque, die muslimische Gemeinschaft sei in Angst und Schrecken versetzt worden