Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt die erneute Verurteilung zweier Raser in Berlin wegen Mordes.

Ihr Vorsitzender Malchow forderte die Justiz in einer Mitteilung auf, den neu geschaffenen Strafrahmen für Autorennen konsequent auszuschöpfen. Wer in der Stadt mit seinem Pkw und weit überhöhter Geschwindigkeit ein "archaisches Kräftemessen" veranstalte, handle in jedem Fall verantwortungslos, wenn nicht gar menschenverachtend. Gestern hatte das Landgericht Berlin gut drei Jahre nach einem tödlichen Autorennen auf dem Kurfürstendamm erneut zwei Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.



Die erste Verurteilung hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben. Auch gegen den zweiten Richterspruch wurde inzwischen Revision eingelegt.