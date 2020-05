Angesichts eines Mordverdachts in einer Kindertagesstätte in Nordrhein-Westfalen plädiert der Kinderschutzbund für eine Reform der Kita-Aufsicht bei den Jugendämtern.

Verbandspräsident Hilgers sagte im Westdeutschen Rundfunk, es sei problematisch, dass Einrichtungen besondere Vorkommnisse derselben Stelle melden müssten, die auch über ihre Betriebserlaubnis entscheide. Dies könne dazu führen, Meldungen zu vermeiden. Hilgers schlug zudem vor, die Personalakten von Erzieherinnen und Erziehern bei einem Stellenwechsel an die neue Einrichtung weiterzugeben.



Eine 25-jährige Erzieherin aus einer Kita in Viersen sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft, nachdem eine Dreijährige in ihrer Obhut einen Atemstillstand erlitten hatte und später gestorben war. Bei den Ermittlungen stießen die Behörden auf mehrere weitere medizinische Notfälle in anderen Einrichtungen, in denen die Frau zuvor tätig war. Das Landesfamilienministerium prüft nach eigenen Angaben, ob ernsthafte Frühwarnzeichen ignoriert wurden.