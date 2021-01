Mordverdächtigen, die vor Gericht freigesprochen wurden, soll nach dem Willen von Union und SPD unter bestimmten Umständen erneut der Prozess gemacht werden dürfen.

Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, ist dafür eine Änderung der Strafprozessordnung geplant. Durch rechtskräftige Urteile abgeschlossene Verfahren dürfen in Deutschland nur in Ausnahmefällen wieder aufgenommen werden. Diese Ausnahmen sollen nach den Plänen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD erweitert werden.



Angeklagte, die aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurden, könnten dadurch in Zukunft bei geänderter Beweislage doch noch verurteilt werden. Dies soll nach Angaben des rechtspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion dann möglich sein, wenn durch neue Beweismittel die Tat nachgewiesen werden kann.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.