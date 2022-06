Wetter

Morgen heiter bis wolkig, im Norden und Osten einzelne Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht vor allem im Südosten und an den Alpen anfangs noch kräftige Schauer und Gewitter. Auch im Nordosten vereinzelte Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Morgen besonders im Norden und Osten einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregengefahr. Sonst heiter bis wolkig. Höchstwerte 24 bis 29 Grad, an der See etwas kühler.

24.06.2022