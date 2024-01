Wetter

Morgen im Norden und Süden bedeckt, sonst sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden und Nordosten sowie im Alpenvorland hochnebelartig bedeckt, aber weitgehend trocken. Sonst klar. Werte im Norden minus 1 bis minus 6, sonst bis minus 12 Grad. Morgen in der Nordhälfte zunehmend bewölkt, örtlich Sprühregen oder Schneegriesel mit Glättegefahr. Im Süden gebietsweise wolkig, sonst meist sonnig. Minus 4 bis plus 4 Grad.