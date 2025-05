Wetter

Morgen im Westen Unwettergefahr

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, aber meist trocken. Gegen Morgen im Westen vereinzelte Schauer - Gewitter möglich. 18 bis 9 Grad. Am Tag verbreitet heiter bis wolkig oder sonnig. Im Westen und in der Mitte teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Lokale Unwettergefahr. Höchstwerte 24 bis 31 Grad.