Wetter

Morgen sonnig, nur im Nordwesten zeitweise wolkig, 12 bis 20 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen von plus 7 bis minus 5 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung erneut viel Sonne, im Nordwesten zeitweise wolkig. 12 bis 20 Grad.