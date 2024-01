Wetter

Morgen stark bewölkt, nur im Süden etwas Sonne

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden sowie vom Oberrhein bis nach Bayern gering bewölkt oder klar. Sonst stark bewölkt oder bedeckt, im Osten etwas Schneefall, im Westen örtlich Sprühregen oder Schneegriesel. Glättegefahr. Gebietsweise Nebel. -1 bis -13 Grad, an der See um 0 Grad. Morgen vom südlichen Oberrhein bis nach Niederbayern länger sonnig. In den übrigen Gebieten stark bewölkt bis bedeckt. -3 bis +5 Grad.