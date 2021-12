Wladimir Putin und Joe Biden trafen im Sommer in Genf zum ersten Mal aufeinander. (picture alliance / Keystone / Peter Klaunzer)

Das teilte der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses in Washington mit. Bei dem Telefonat gehe um eine Reihe von Themen, aber in erster Linie um die Vorbereitung der geplanten direkten Beratungen auf Diplomatenebene am 10. Januar in Genf, hieß es. Der Kreml in Moskau bestätigte die Angaben. Das Telefongespräch sei am späten Abend geplant, erklärte Putins Sprecher Peskow. Anfang Dezember hatte bereits ein Video-Gipfel der beiden Präsidenten stattgefunden.

Der Westen ist besorgt wegen des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine. Es gibt Befürchtungen eines russischen Angriffs. Moskau dementiert solche Pläne und wirft seinerseits Kiew und der Nato Provokationen vor.

