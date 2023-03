Wetter

Morgen überwiegend bedeckt mit weiteren Niederschlägen

Das Wetter: In der Nacht dicht bewölkt, teils kräftige Schauer. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Am Tag überwiegend bedeckt mit weiteren Niederschlägen, am Nachmittag von Norden her nachlassend. Am Alpenrand Wolkenauflockerungen. 9 bis 13, im äußersten Norden 5 bis 9 Grad.

01.04.2023