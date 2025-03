Wetter

Morgen verbreitet sonnig und frühlingshaft warm

Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte wolkig, im äußersten Südwesten etwas Regen. Sonst meist klar. Tiefstwerte zwischen 11 Grad im Westen und minus 2 Grad im östlichen Bergland. Morgen erneut von Nordwesten bis in den Osten sonnig. Sonst teils stärker bewölkt, von Westen und Südwesten bis zur Mitte einzelne Schauer. 12 bis 19 Grad.