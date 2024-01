Wetter

Morgen viel Sonnenschein, örtlich Nebel

Das Wetter: Nachts an den Küsten und im Süden stark bewölkt, sonst größtenteils klar. Tiefstwerte minus 3 bis minus 15 Grad. Am Tag viel Sonnenschein, im äußersten Norden und Nordosten sowie am Hochrhein länger bedeckt. Temperaturen minus 7 bis plus 1 Grad.