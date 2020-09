Die Bundesregierung will neben den 150 unbegleiteten Jugendlichen weitere Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos aufnehmen.

Regierungssprecher Seibert kündigte in Berlin einen substanziellen Beitrag Deutschlands an. Die Bundesregierung berate derzeit über Einzelheiten. Insbesondere gehe es um Familien mit Kindern. Klar sei aber, dass dies ein europäisches Problem sei und nicht eines, das nur Griechenland oder Deutschland betreffe. Insofern sei auch eine gemeinsame Migrationspolitik der Europäischen Union erforderlich.



Die SPD dringt darauf, dass die Bunderegierung binnen 48 Stunden eine Lösung findet. Vizekanzler Scholz sagte in Berlin, sein Eindruck sei, dass dies der gemeinsame Wille aller drei Regierungsparteien sei. Deutschland müsse weit mehr tun, als etwa mit dem ersten Schritt verbunden sei. Die Bundesrepublik sei das Land mit der größten Bevölkerung und der besten Wirtschaftsleistung in der EU, betonte Scholz. Wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden sollten, sagte er nicht. Die SPD-Vorsitzende Esken hatte zuletzt von einer vierstelligen Zahl gesprochen.



Bisher hat sich Deutschland auf Bitten Griechenlands bereit erklärt, 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufzunehmen.

