Die Bundesregierung plant eine rasche Entscheidung über die Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos.

Bundeskanzlerin Merkel sagte nach AFP-Informationen im CDU-Vorstand, dass sie bis Mittwoch eine Festlegung erreichen wolle. Regierungssprecher Seibert sprach von einem weiteren substanziellen Beitrag Deutschlands. Laut Vizekanzler Scholz, SPD, solle der Beitrag - Zitat - "der Größe Deutschlands in Europa entsprechen". Eine konkrete Zahl nannte er nicht.



Merkel sagte den Angaben zufolge, dass sie bereits Gespräche mit Bundesinnenminister Seehofer aufgenommen habe. Die Bundesregierung wolle aber zugleich weiter eine europäische Lösung suchen und Griechenland unterstützen. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock forderte ein ernst gemeintes Angebot an Griechenland. Die Zahl müsse über die bereits geforderte Zahl von 5.000 hinausgehen, sagte sie. Linken-Chefin Kipping rief Merkel auf, ihre Richtlinienkompetenz wahrzunehmen. Die AfD lehnt die Aufnahme ab.



Bislang hatte sich die Bundesregierung zur Aufnahme von bis zu 150 unbegleiteten Minderjährigen in Deutschland bereiterklärt, als Teil eines europäischen Kontingents von etwa 400.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.