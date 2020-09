In der Diskussion um die Aufnahme weiterer Flüchtlinge von den griechischen Inseln haben mehrere Organisationen für das Wochenende zu Demonstrationen aufgerufen.

Unter anderen "Pro Asyl", "Seebrücke" und "Fridays for Future" planen neben einer Großkundgebung in Berlin am Sonntag auch Versammlungen in München und Köln. Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt erklärte, nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria müsse die Bundesregierung alle Menschen aus dem Lager aufnehmen. Zudem sollten die Bundesländer selbst entscheiden dürfen, Geflüchtete unterzubringen.



Mehrere Länder und Kommunen hatten sich zuvor zu einer Aufnahme bereit erklärt, doch Bundesinnenminister Seehofer verweigerte seine Zustimmung. - Griechenlands größtes Flüchtlingslager Moria war in der vergangenen Woche durch Brände fast vollständig zerstört worden. Mehr als 12.000 Menschen wurden obdachlos. Derzeit bemühen sich die Behörden, sie in einem neuen Zeltlager unterzubringen.

