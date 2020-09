Tausende Menschen haben in mehreren Städten bundesweit gegen den Umgang mit Geflüchteten in Griechenland und für deren Aufnahme in Deutschland demonstriert.

In Berlin versammelten sich nach Polizeiangaben deutlich mehr Demonstrierende als die angemeldeten 3.000. Auch in Köln und München waren Kundgebungen angemeldet. Die Proteste standen unter dem Motto: "Es reicht! Wir haben Platz!". Die Menschen forderten die Bundesregierung auf, alle Geflüchteten aus dem abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. Das Bündnis "Seebrücke" verwies darauf, dass zahlreiche Städte und Kommunen bereit seien, sofort Menschen aufzunehmen.



Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Burkhardt, sagte, es sei beschämend, dass wir ausgerechnet heute am Weltkindertag zusehen müssen, wie tausende Kinder in Dreck und Elend ausharren. Er warf EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor, in ihrer Rolle als Hüterin der Europäischen Verträge zu versagen. Griechenland begehe einen permanenten Rechtsbruch und missachte elementare Rechte.



An den Protesten beteiligen sich zahlreiche weitere Initiativen, darunter Fridays for Future und die evangelische Kirche. Parallel sollte es ähnliche Proteste in anderen europäischen Städten von Lissabon bis Stockholm geben.

