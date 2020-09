In mehreren deutschen Städten haben am Abend tausende Menschen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem niedergebrannten griechischen Lager Moria in der EU und Deutschland demonstriert.

Kundgebungen gab es unter anderem in Leipzig, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main. Unter dem Motto "Wir haben Platz" hatten Flüchtlingsorganisationen und andere Gruppen zu Aktionen in mehr als 40 Städten aufgerufen. Die Demonstrierenden verlangten die sofortige Evakuierung aller Lager auf den griechischen Inseln. Die Organisation Seebrücke erklärte, da eine europäische Lösung nicht in Sicht sei, müssten einzelne Staaten vorangehen.



Bundesentwicklungsminister Müller -CSU- sagte im ARD-Fernsehen, die Bundesrepublik sollte ein Zeichen der Humanität setzen und 2.000 Menschen aus Moria aufnehmen. Er forderte andere EU-Länder auf, sich ebenfalls dazu bereit zu erklären.

