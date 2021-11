In Mosambik hat offiziell eine militärische Ausbildungsmission der Europäischen Union begonnen.

Ziel ist den Angaben zufolge, die nationalen Streitkräfte für den Anti-Terror-Einsatz auszubilden. An Kampfeinsätzen werde sich die Mission nicht beteiligen. Das Mandat ist zunächst auf zwei Jahre beschränkt. Geplant ist der Einsatz von rund 140 Ausbilderinnen und Ausbildern aus zehn europäischen Ländern. Deutschland ist nicht beteiligt.



Bereits seit September halten sich 1.100 Soldaten aus der EU in Mosambik auf. In dem Land hatte sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren zeitweise deutlich verschlechtert. Grund sind Angriffe durch Verbündete der Dschihadistenmiliz IS. Seither wurden über 3.000 Menschen getötet, mehr als 800.000 weitere wurden vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.