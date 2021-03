In Mosambik haben Dschihadisten eine Kleinstadt unter ihre Kontrolle gebracht.

Betroffen ist der Ort Palma im Nordosten des Landes, in dessen Nähe internationale Firmen ein Großprojekt zur Erschließung von Flüssigerdgas vorantreiben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet unter Berufung auf Augenzeugen des Überfalls von mehreren Todesopfern. Das Schicksal vieler Menschen bleibt zunächst unklar. So sollen Bewohner des Ortes in einem nahegelegenen Wald Schutz gesucht haben. Mitarbeiter der am Gasprojekt beteiligten Firmen Total und ExxonMobil seien in ein Hotel geflüchtet. Die mosambikanische Armee sei bei dem Versuch, Menschen von dort in Sicherheit zu bringen, angegriffen worden.



In der betroffenen Provinz kommt es immer wieder zu Angriffen radikalislamischer Gruppen. Am Tag des Überfalls hatte der französische Konzern Total eine Wiederaufnahme der Arbeiten für das Erdgasprojekt angekündigt, die wegen der unsicheren Lage seit Monaten unterbrochen waren.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.