In Mosambik sind bei einem Angriff Aufständischer auf die Gasmetropole Palma in den vergangenen Tagen Dutzende Menschen getötet worden.

Wie das Militär weiter berichtet, wurden zudem Hunderte Bewohner aus der Stadt im Norden des Landes gerettet. Diese wird seit Tagen von mutmaßlich islamistischen Milizen belagert. Diplomaten- und Sicherheitskreisen zufolge ist es der Regierung bislang nicht gelungen, die staatliche Ordnung in Palma wieder herzustellen.



Der französische Energiekonzern Total stellte ein milliardenschweres Bauprojekt in der Region vorerst ein und kündigte eine Verringerung seiner Belegschaft in Mosambik an. In dem südostafrikanischen Land gibt es seit Jahren Unruhen durch islamistische Kräfte, die der Terrormiliz Islamischer Staat nahestehen.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.