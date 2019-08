In Mosambik haben Präsident Nyusi und der Chef der größten Oppositionsgruppe, Momade, ein Friedensabkommen unterzeichnet.

Sie erklärten in der Hauptstadt Maputo, damit werde die jahrelange Gewalt beendet und der Weg für Präsidentschafts- und Parlamentswahlen bereitet. Diese seien für Mitte Oktober geplant. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten auf die Entwaffnung der Milizen und eine Amnestie verständigt. Bundesaußenminister Maas sprach von einem wichtigen Schritt für das südostafrikanische Land. Nun gehe es darum, den Friedensvertrag auch umzusetzen.



Die frühere Rebellengruppe und jetzige Oppositionspartei, Renamo, hatte von 1976 bis 1992 gegen die Regierung in Mosambik gekämpft. In dem Bürgerkrieg wurden rund eine Million Menschen getötet.