Nach dem Zyklon "Idai" im Südosten von Afrika bereitet sich die Weltgesundheitsorganisation auf einen Anstieg von Krankheiten vor.

In der stark betroffenen Stadt Beira in Mosambik würden mehrere Cholera-Behandlungszentren aufgebaut, teilte die WHO mit. Die Organisation bereite sich auf 900.000 Impfungen vor.



Mitte März hatte der Tropensturm weite Landstriche von Mosambik, Malawi und Simbabwe unter Wasser gesetzt. Nach UNO-Schätzungen sind rund drei Millionen Menschen betroffen.