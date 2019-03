Wegen der verheerenden Überschwemmungen in Mosambik hat die Regierung den Notstand ausgerufen.

Zudem gilt eine dreitägige Staatstrauer. Nach bisherigen Angaben sind durch den Zyklon etwa 200 Menschen ums Leben gekommen. Es werden jedoch hunderte weitere Opfer befürchtet. Etwa 400.000 Menschen sind obdachlos. Auch in den Nachbarstaaten Simbabwe und Malawi gab es viele Opfer.



Inzwischen sind die internationalen Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Länder angelaufen. Eine Sprecherin des Roten Kreuzes in Mosambik teilte mit, der ursprünglich geplante Umfang der Hilfe werde vervielfacht. Die Europäische Union stellte 3,5 Millionen Euro Soforthilfe bereit, Großbritannien sagte bis zu sechs Millionen Pfund zu. Auch die UNO will Ressourcen bereitstellen.