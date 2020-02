Im Norden Mosambiks sind mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht.

Das teilte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mit. In den vergangenen Monaten habe sich die Situation verschlechtert. Bewaffnete Gruppen griffen willkürlich Dörfer an. Allein seit Jahresbeginn habe es 28 Attacken gegeben. Zudem gebe es Berichte von Enthauptungen und Entführungen. Hinter den Übergriffen werden islamistische Gruppen vermutet.



Das UNO-Flüchtlingshilfswerk will nun seine Präsenz vor Ort verstärken.