Im südostafrikanischen Mosambik haben Regierungstruppen eine größere Zahl an Kindersoldaten aus den Händen von militanten Islamisten befreit.

Dies berichtet das UNO-Kinderhilfswerk Unicef in Genf. Es machte keine genauen Angaben zu der Militäraktion und zur Zahl der Befreiten.



In Mosambik käpfen dschihadistische Gruppen in der Provinz Cabo Delgado seit Ende 2017 für die Errichtung eines Kalifats. Sie haben nach Angaben der Organisation "Human Rights Watch" mehrere hundert Kinder entführt, um sie in Lagern zu Kämpfern auszubilden. Bei Angriffen der Aufständischen wurden bislang rund 3.300 Menschen getötet und 800.000 vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.