Kurz vor den Wahlen in Mosambik warten offenbar noch tausende Wahlbeobachter auf ihre Zulassungen.

Ein Sprecher der zivilgesellschaftlichen Organisationen beklagte, nur gut die Hälfte der 7.000 vorgesehenen Wahlbeobachter hätten bisher eine Akkreditierung erhalten. Er hoffe, dass sich dies noch vor der Öffnung der Wahllokale morgen früh ändere.



Die Wahl in Mosambik gilt als historisch: Rund 13 Millionen Bürger dürfen über einen neuen Präsidenten, ein Parlament und Provinzparlamente entscheiden. Staatschef Nyusi von der Regierungspartei Frelimo strebt eine zweite Amtszeit an. Sein wichtigster Herausforderer ist der Anführer der früheren Rebellengruppe und heutigen Oppositionspartei Renamo, Momade. Es sind die ersten Wahlen in Mosambik, seit die konkurrierenden politischen Lager im August nach 15 Jahren Bürgerkrieg ein Friedensabkommen unterschrieben haben.