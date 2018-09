Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Schramma hat dem Verband Ditib vorgeworfen, mit der Einweihung der Kölner Zentralmoschee eine Chance vertan zu haben.

Die Eröffnung durch den türkischen Präsidenten Erdogan sei dem nicht angemessen, was mit dem Kulturzentrum und der Moschee ursprünglich gemeint gewesen sei, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio). Das Gebäude sei mit seiner offenen und transparenten Architektur für einen Dialog mit Andersgläubigen geeignet, betonte Schramma, der in seiner Amtszeit von 2000 bis 2009 intensiv mit dem damaligen Ditib-Geschäftsführer Mehmet Yildirim zusammengearbeitet hatte. Schramma selbst wird nicht zur Einweihungsfeier gehen. Er habe erst sehr kurzfristig eine Einladung bekommen und empfinde dies als undankbar.



Erdogan eröffnet die Moschee in Köln am Nachmittag. Die Feier wird deutlich kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Aus Sicherheitsgründen untersagte die Stadt eine Außenveranstaltung vor der Moschee mit bis zu 25.000 Besuchern. Oberbürgermeisterin Reker erklärte, in der Kürze der Zeit sei von der Türkisch-Islamischen Union Ditib kein ausreichendes Sicherheitskonzept vorgelegt worden. Die Polizei kündigte an, mögliche Besucher bereits weit vor der Moschee abzuweisen.



Ditib war zuletzt wegen umstrittener Predigten und angeblicher Spionage durch Imame in die Kritik geraten. Zudem wird der starke Einfluss türkischer Politiker auf den Verband beanstandet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erwägt eine Überprüfung.



Erdogan wird gegen 14 Uhr in Köln erwartet und dort vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet empfangen. Gegen den Besuch des türkischen Präsidenten sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Die größte Veranstaltung unter dem Motto "Erdogan not welcome - keine schmutzigen Deals mit der Türkei" mit 7.000 Teilnehmern soll im Stadtteil Deutz stattfinden. Die Polizei ist mit rund 4.000 Beamten im Einsatz.