Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Güler, hat die Eröffnung der Kölner Zentralmoschee durch den türkischen Präsidenten Erdogan kritisiert.

Für die türkischstämmigen Menschen in Deutschland wäre es besser gewesen, wenn Erdogan seinen Besuch in Köln unterlassen hätte, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Es habe sich um eine rein türkische und rein männliche Veranstaltung gehandelt, bei der es dem Moscheeverband Ditib nicht gelungen sei, Menschen zusammenzuführen. Die Ansage dazu sei ihres Erachtens aus Ankara gekommen, meinte Güler.



Sie zeigte sich besorgt über die Verwendung von Zeichen der Grauen Wölfe und der Muslimbrüder durch Erdogan-Anhänger in Köln. Jeder, der sich an den Bildern von Chemnitz gestört habe, könne hierzu nicht schweigen - auch wenn es sich bei den Extremisten um eine Minderheit handle.



In der Vergangenheit seien viele Fehler in der Integrationspolitik gemacht worden, erklärte Güler. Man habe ein Vakuum entstehen lassen, weil man sich lange nicht um die Menschen mit türkischen Wurzeln bemüht habe. Dieses Vakuum sei lange von Erdogan gefüllt worden. Wenn es Debatten darüber gebe, ob der Islam zu Deutschland gehöre, dann schrecke das viele Menschen eher ab.