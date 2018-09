Der Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Köln wird von Protesten begleitet.

An den Demonstrationen nehmen nach Medienberichten bisher weniger Menschen teil als erwartet. Nach seiner Landung am Flughafen Köln/Bonn war zunächst ein Empfang Erdogans durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet vorgesehen. Danach wird der türkische Präsident bei der Eröffnung der Zentralmoschee des Islamverbands Ditib erwartet. Die Polizei ist in Köln mit tausenden Beamten im Einsatz. Scharfschützen wurden im Umfeld des Gebäudes positioniert. Eine Außenveranstaltung vor der Moschee war gestern Abend wegen Sicherheitsbedenken verboten worden.



Der Grünenpolitiker Beck sagte im Deutschlandfunk, es sei schon fast tragisch, dass das Gebäude ohne Beteiligung deutscher Repräsentanten von Erdogan quasi in Besitz genommen werde. Der Ditib müsse man klarmachen, dass sie mit ihrem gegenwärtigen Kurs nicht als Kooperationspartner des deutschen Staats in Frage komme.



Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Schramma kritisierte, mit der Einweihung habe Ditib eine Chance vertan. Die Eröffnung durch Erdogan sei dem nicht angemessen, was mit dem Kulturzentrum und der Moschee ursprünglich gemeint gewesen sei, sagte der CDU-Politiker ebenfalls im Dlf. Das Gebäude sei mit seiner offenen und transparenten Architektur für einen Dialog mit Andersgläubigen geeignet, betonte Schramma, der in seiner Amtszeit von 2000 bis 2009 intensiv mit dem damaligen Ditib-Geschäftsführer Mehmet Yildirim zusammengearbeitet hatte. Schramma selbst wird nicht zur Einweihungsfeier gehen. Er habe erst sehr kurzfristig eine Einladung bekommen und empfinde dies als undankbar.



Heute früh hatte sich Erdogan noch einmal mit Kanzlerin Merkel getroffen. Bei dem Arbeitsfrühstück im Kanzleramt ging es nach Angaben der Bundesregierung unter anderem um das deutsch-türkische Verhältnis und die Flüchtlingspolitik. Beim Staatsbankett gestern Abend im Schloss Bellevue hatte der türkische Präsident erneut kritisiert, dass "Terroristen" in Deutschland frei herumlaufen dürften.