Die Bundesregierung will mithilfe einer Art Meldepflicht die Finanzierung radikaler Moschee-Gemeinden durch die Golfstaaten unterbinden. Das haben Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR ergeben.

Das Auswärtige Amt hat demnach Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und andere Staaten darum ersucht, beabsichtigte Spenden oder staatliche Zuwendungen an religiöse Einrichtungen in Deutschland zuvor dem Auswärtigen Amt zu melden. Unter Beteiligung von Verfassungsschutz und BND würden dann Absender und Empfänger überprüft. Die Regelung gelte seit dem Frühjahr.



Hintergrund sei ein geheimer Bericht einer Arbeitsgruppe im Terrorismus-Abwehrzentrum in Berlin. In der Bundesregierung sei befürchtet worden, dass mit dem Geld vom Golf eingereiste Flüchtlinge radikalisiert werden könnten.