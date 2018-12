Politiker von CDU, CSU und SPD haben sich für die Einführung einer "Moschee-Steuer" für Muslime nach dem Vorbild der deutschen Kirchensteuer ausgesprochen.

Der stellvertretende Unions-Fraktionschef und CDU-Politiker Frei sagte der Zeitung "Die Welt", Ziel müsse sein, dass sich der Islam in Deutschland von der Einflussnahme ausländischer Staaten emanzipiere und eine stärkere Inlandsorientierung gewinne. Eine Moschee-Steuer wäre dazu ein wichtiger Schritt, da sie den muslimischen Gemeinden ermögliche, finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Der für die Deutsche Islam-Konferenz zuständige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Kerber, zeigte sich offen für derartige Überlegungen. Er sagte dem Onlineportal der "Welt", Voraussetzung sei allerdings, dass die Moscheen die rechtlichen Anforderungen für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts erfüllten. Der Justiziar der Unionsfraktion, der CSU-Politiker Frieser, meinte ebenfalls gegenüber der Zeitung, eine solche Steuer würde für mehr Transparenz sorgen.



Der SPD-Innenpolitiker Lischka nannte die Idee diskussionswürdig. Er verwies allerdings darauf, dass Kirchensteuern Ländersache seien. Auch die Opposition signalisierte Zustimmung. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt erklärte, es sei höchste Zeit, dass für die muslimischen Gemeinden in Deutschland unabhängige Finanzierungsquellen gefunden werden.



Die Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin, Ates, befürwortet eine Moschee-Steuer. Die Mitglieder könnten damit verstärkt die Finanzierung ihrer Gemeinden selbst organisieren, sagte sie der Online-Ausgabe der "Welt".