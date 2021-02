Die Regierungsparteien in Nordrhein-Westfalen wollen die Imam-Ausbildung in Deutschland weiter voranbringen.

Die Fraktionen von CDU und FDP brachten einen Antrag ein, über den der Landtag kommende Woche abstimmt. Darin heißt es, eine Imam-Ausbildung sei ein Baustein im Kampf gegen radikale Tendenzen, zunehmenden Islamismus und gegen übergroßen ausländischen Einfluss in deutschen Moscheegemeinden. Plädiert wird zudem für eine Ausbildung in deutscher Sprache von in Deutschland Sozialisierten.

Nach dem Willen der Fraktionen soll die Landesregierung mit muslimischen Dachverbänden über das geplante Weiterbildungsangebot für Imame an der Universität Münster sprechen.



80 bis 90 Prozent der Imame hierzulande stammen aus dem Ausland. Knapp die Hälfte gehört zum deutsch-türkischen Moscheeverband Ditib, dem in NRW 312 Gemeinden angehören. Die Unabhängigkeit der Ditib sei jedoch fraglich, da sie per Satzung an die Regierung in Ankara angebunden sei, so die Fraktionen. In NRW leben zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Muslime; in dem Bundesland gibt es etwa 1.000 Moscheen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.