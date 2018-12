Im Koran wird auch das Jesuskind geboren. Maria kommt im Schatten einer Dattelpalme nieder. Das Besondere: Ihr Neugeborenes kann sofort sprechen. In der Bibel findet der Spracherwerb später statt und der erwachsene Jesus nutzt diese Fähigkeit, um zu befehlen: Gebt es Kaisers, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist.

Man sieht daran mindestens zweierlei. Zum einen: Den Koran als anti-christliches Machwerk zu verteufeln und den Islam des Landes zu verweisen, zeugt von geistiger Unreife. Zum anderen: Ob Jesus für das deutsche Kirchensteuersystem wäre, ist zweifelhaft. Aber regiert wird Deutschland ohnehin nicht mit Heiligen Büchern in der Hand, sondern mit dem Grundgesetz. Das behandelt alle Religionen gleich, gut organisierte Religionsgemeinschaften allerdings gleicher. Steuern erheben dürfen Organisationen, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt sind, die ihre Mitgliedschaft in einem transparenten Verfahren regeln und die ihre Steuergesetze dem jeweiligen Landesparlament zur Abstimmung vorlegen. Die Regelung stammt aus einer Zeit, als 95 Prozent der Deutschen Mitglieder der katholischen oder evangelischen Kirche waren und sie war lange mit dem Wort Staats-Kirchen-Recht passend beschrieben. Diese Konstruktion wiederum wurde aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen, auch damals gehörte das Gros der Deutschen einer der beiden großen Kirchen an.

Nationale Zugehörigkeit mit Bürokratie beweisen

Heute gilt das für 55 Prozent der Deutschen. Hier leben Muslime, Juden, Buddhisten, Hindus, Sikhs, Anhänger des Gottes Odin, Spagettimonstergläubige und, und, und. Deutschland ist ein religiös plurales Land, dem mit dem Staats-Kirchen-Recht nicht mehr so recht beizukommen ist.

Im Winterloch, zwischen Weihnachten und Wildbad Kreuth, wurde mal wieder der Vorschlag einer Moscheesteuer ventiliert. Damit, so das Versprechen dahinter, werde das Moscheewesen in Deutschland transparent, die Finanzströme aus der Türkei und Saudi-Arabien versiegten, und der Islam könne zeigen, dass er zu Deutschland gehöre. Womit lässt sich Zugehörigkeit glaubhafter beweisen als mit Bürokratie?

Eine Moscheesteuer kann ein religionspolitisches Element sein. Das Transparenz-Wunder, das von ihr erwartet wird, wird sie aber nicht erfüllen. Der Staat kann eine Religionsgemeinschaft nicht zwingen, Steuern zu erheben. Wie sich Religionsgemeinschaften organisieren, bleibt ihnen überlassen. Dennoch wird das Winterloch-Thema Moscheesteuer nicht vergeblich ventiliert. Nur noch ein paar Tage warten, dann feiert das Grundgesetz einen runden Geburtstag, eine Art säkulares deutsches Weihnachten. Es ist von der Hoffnung getragen, dass verschiedene Religionen friedlich nebeneneinander bestehen können, wenn man es sich nicht zu einfach macht. Wunder sind darin nicht vorgesehen.

Dr. Christiane Florin (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung "Die ZEIT". Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay "Warum unsere Studenten so angepasst sind" (Rowohlt 2014). 2017 veröffentlichte sie das Buch "Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen" (Kösel).