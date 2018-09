Es ist ein tiefer Fall, den die DITIB da gerade fällt. Vom einstigen Lieblingskind deutscher Politik zum Paria unter den Islamvereinen. Laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" soll die Führung des größten Trägers von Moscheen in Deutschland ein Prüffall des Bundesamts für Verfassungsschutz geworden sein. Nach der avisierten Entscheidung im November könnte es somit eine offizielle Beobachtung der Kölner Verbandsspitze mit anschließendem Eintrag in den Verfassungsschutzbericht geben.

Es gibt gute Gründe für diese Entscheidung. Nicht wegen etwaiger islamistischer Bestrebungen, sondern wegen nationalistischer. Der türkische Nationalismus war schon immer Teil der DITIB. Die emotionalen sowie die strukturellen Verbindungen zur Türkei sind bis heute deutlich stärker als zu Deutschland. Was vor allem daran liegt, dass nach wie vor die erste oder zweite Generation von Einwanderern oder Türken selbst das Sagen im Vorstand haben. Bestrebungen jüngerer Mitglieder, die Deutschland mehr zugewandt sind, werden oft abgewürgt und unterbunden, wie man in vertraulichen Gesprächen mit DITIB-Mitgliedern erfahren kann.

Es ist umsichtig, genauer hinzuschauen

Zuletzt hat sich dieser Nationalismus mit seinen Anleihen islamistischer Ideologien noch deutlich verschärft - parallel zu den Zuspitzungen der politischen Lage in der Türkei. Davon zeugen sowohl die Spitzelvorwürfe gegen vermeintliche Gülen-Anhänger, die vom türkischen Staatspräsidenten Erdogan für den Putschversuch 2016 verantwortlich gemacht werden, als auch die zunehmend radikalere Verteidigung von Erdogans Türkei gegenüber Kritikern durch einfache DITIB-Mitglieder. Angesichts solcher Entwicklungen ist es umsichtig, dort einmal genauer hinzuschauen.

Allerdings ist die heutige Haltung der Parteien zur DITIB etwas wohlfeil. Solange die Türkei noch als laizistisch galt, war alles in Ordnung. Erst mit der Wandlung des Regierungschefs Erdogan zum unverbesserlichen Sultan mit Großmachtsfantasien rückten Union, SPD, Grüne, FDP und Linke von der DITIB ab. Dabei gab es seit Langem viele mahnende Stimmen in Fachkreisen und darüber hinaus. Doch diese wurden stoisch übergangen.

Dieselben Leute klagen nun, ein wichtiger muslimischer Ansprechpartner fiele weg. Nun, liebe Politiker, da seid ihr jetzt eben aufgerufen, Alternativen zu entwickeln. DITIB ist zwar der größte Dachverband, aber auch er vertritt nur einen Teil der Muslime.

Die Liste der DITIB-Verfehlungen ist lang

Wenig schlüssig ist auch, dass manche sofort Islamfeindlichkeit wittern. Gewiss gehört zur Wahrheit, dass mit der AfD die Feindlichkeit gegenüber Muslimen zugenommen hat. Und eine Reaktion darauf ist bei manchen türkischstämmigen Mitbürgern die verstärkte Hinwendung zum Heimatland der Vorfahren, was die DITIB wiederum fördert. Aber die Liste der DITIB-Verfehlungen ist nun einmal lang. Zudem sei daran erinnert: Zumindest in Thüringen ist auch die AfD zum Prüffall erklärt worden.

Man muss am Ende aber auch vorsichtig sein. Es gibt viele DITIB-Gemeinden, die ehrliche Arbeit leisten. Und auch die Besucher sind in absolut überwiegender Zahl gute deutsche Staatsbürger, die sich an Recht und Ordnung halten.

