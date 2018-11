Die Verfassungsschutz-Ämter der Länder sind mehrheitlich offenbar gegen eine Überwachung des Moscheevervbands Ditib.

Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird ein entsprechender Vorstoß des Bundesverfassungsschutzes kritisch gesehen. Die Landesämter plädieren demnach dafür, statt gegen den gesamten Verband nur gegen Einzelpersonen zu ermitteln. Ein Bruch mit Ditib würde so ausbleiben.



Der Islam-Verband ist der türkischen Religionsbehörde in Ankara unterstellt und gilt als verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft eine Überwachung wegen Extremismusverdachts. Von seiten der Landesbehörden ist zu hören, bei Ditib handele es sich aber nicht um religiöse Fanatiker, sondern um türkische Nationalisten.