Die Portugiesen sind über das Land verteilt, leben häufig im industriellen Süden und im Osten. Kaum ein Baubetrieb kommt ohne die Geschicke portugiesischer Arbeitnehmer aus, Fußballclubs, die etwas auf sich halten, suchen in den Reihen der portugiesischen Gemeinschaft nach Talenten. Und wenn die portugiesische Nationalmannschaft um Pokale und Titel kämpft, fiebert das portugiesische Luxemburg mit.

(imago / Blickwinkel / E. Teister)Der Traum vom eigenen Laden

Stockfisch, Wein und Törtchen aus Lissabon - in seinem kleinen Supermarkt Primavera bietet Manuel Rui Fernandes Köstlichkeiten seiner Kindheit an. Die Luxemburger kaufen gern bei "Senhor Fernandes", der vor 43 Jahren als Gastarbeiter nach Luxemburg kam.

(picture alliance / dpa / EPA / Mathieu Cugnot)Ein Justizminister mit portugiesischen Wurzeln

In Luxemburg hat fast die Hälfte der Bevölkerung keinen luxemburgischen Pass. Justizminister Félix Braz setzt sich dafür ein, dass die Menschen trotz unterschiedlicher Nationalität die gleichen Rechte bekommen. Braz ist der einzige Minister mit portugiesischen Wurzeln.





(Deutschlandradio / Tonia Koch)Sprache als Mittel zur Integration

Viele portugiesische Frauen arbeiten in Luxemburg als Reinigungskräfte. Madalena Duarte wollte sich damit nicht zufriedengeben. Mit viel Fleiß hat sie Luxemburgisch und Deutsch gelernt - und arbeitet inzwischen in ihren Traumjob.

Schriftzug der Europaschule in Luxemburg (dpa)Europaschulen - gleiche Chancen für alle

Luxemburgisch, Deutsch, Französisch: Das Schulsystem im Großherzogtum ist von Mehrsprachigkeit geprägt. Doch viele Schüler sprechen zu Hause eine andere Sprache. Die Europaschule Differdingen setzt auf Portugiesisch als Muttersprache, damit alle die gleichen Chancen haben.





(imago)Ronaldo-Nachfolger gesucht

Zwischen Luxemburg und Lissabon gibt es nicht nur tägliche Flugverbindungen - auch die Fußballvereine beider Städte sind in regem Austausch, auf der Suche nach jungen Talenten. Der Name Benfica birgt Erwartungen - nicht nur in Lissabon.