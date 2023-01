Der Mörder von Rudolph Moshammer wird in den Irak abgeschoben. (imago images / Lindenthaler / B. Lindenthaler via www.imago-images.de)

Ein Flugzeug mit dem 43-Jährigen an Bord startete am Nachmittag von Frankfurt nach Bagdad, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Die irakischen Behörden haben demnach die Voraussetzungen dafür geschaffen. In seinem Heimatland kann sich der Mann frei bewegen, nach Deutschland darf er nicht mehr einreisen.

Der Iraker hatte Moshammer 2005 in dessen Haus im Münchner Vorort Grünwald ermordet. Ein Gericht verurteilte ihn wegen Mordes und Raubes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest.

