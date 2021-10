Die Teilnehmer einer internationalen Afghanistan-Konferenz in Moskau haben die militant-islamistischen Taliban aufgefordert, für einen dauerhaften Frieden in ihrem Land zu sorgen.

Außerdem müssten die Rechte der verschiedenen ethnischen Gruppierungen sowie von Frauen und Kindern in Afghanistan gewahrt werden, heißt es in einer Abschlusserklärung, die das russische Außenministerium veröffentlichte. Große Sorge äußerten die Teilnehmer, zu denen auch die Taliban selbst zählten, über die desolate wirtschaftliche und humanitäre Lage am Hindukusch. Zu den Gesprächen waren nach russischen Angaben Vertreter aus zehn Ländern zusammengekommen, darunter mehrere Nachbarstaaten Afghanistans wie China, Pakistan und der Iran. Die USA hatten kurzfristig abgesagt.



Die Taliban bemühen sich seit ihrer Machtübernahme im August um die internationale Anerkennung ihrer Regierung sowie humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung.

