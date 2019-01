Ein in Russland unter Spionageverdacht festgesetzter US-Bürger kommt vorerst nicht auf freien Fuß.

Der Mann bleibe weiter in Untersuchungshaft, entschied ein Gericht in Moskau laut Medienberichten. Damit sei ein Einspruch seines Anwalts zurückgewiesen worden. Dieser hatte verlangt, den Mann auf Kaution freizulassen. Der 48-Jährige wurde Ende des vergangenen Monats in der russischen Hauptstadt festgenommen. Er soll als Spion auf frischer Tat ertappt worden sein.