Angesichts gestiegener Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat Moskaus Bürgermeister Sobjanin Ausgangsbeschränkungen für ältere Menschen erlassen.

Ab Montag sollten Einwohner über 65 Jahren daheim bleiben und am besten so selten wie möglich Einkaufen gehen, erklärte Sobjanin. Spaziergänge blieben jedoch erlaubt. Die Arbeitgeber rief der Bürgermeister auf, ihren Angestellten die Arbeit zuhause zu ermöglichen. In der russischen Hauptstadt waren zuletzt 1.560 Neuinfektionen registriert worden.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.