Die Außenminister Russlands und Japans, Lawrow und Kono, wollen heute in Moskau über einen Friedensvertrag beraten.

Präsident Putin und der japanische Regierungschef Abe hatten vereinbart, die seit Jahren stockenden Verhandlungen voranzutreiben. - Die Sowjetunion hatte zum Ende des Zweiten Weltkriegs vier japanische Inseln der südlichen Kurilen besetzt. Deshalb gibt es auch mehr als sieben Jahrzehnte später keinen Friedensvertrag, und die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder ist begrenzt.



Das russische Außenministerium dämpfte die Erwartungen an die Gespräche. Für einen Friedensvertrag müsse Tokio die Folgen des Zweiten Weltkriegs in vollem Umfang anerkennen, einschließlich der russischen Souveränität über die südlichen Kurilen-Inseln, hieß es in einer Mitteilung.