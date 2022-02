Flagge der abtrünnigen, selbsternannten "Volksrepublik Donezk" im Osten der Ukraine: Russland will die Separatistengebiete anerkennen. (imago / ITAR-TASS)

So halte der Kreml an dem für Donnerstag geplanten Treffen zwischen dem russischen Außenminister Lawrow und seinem US-Amtskollegen Blinken fest. Russlands Präsident Putin hatte gestern Abend angeordnet, Soldaten in die Separatistengebiete in der Ostukraine zu verlegen. Außerdem soll das russische Parlament, die Staatsduma, heute noch die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten bestätigen.

USA und EU bereiten Sanktionen vor

Das russische Vorgehen rief im Westen Empörung hervor. Die USA kündigten für heute Sanktionen gegen Russland an. Wie der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borrell, mitteilte, wollen auch die europäischen Staaten heute über Strafmaßnahmen entscheiden. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, forderte das sofortige Aus für die Gaspipeline Nord-Stream 2. Wenn man jetzt nicht handele, werde Russland weitermarschieren, sagte der CDU-Poltiker im Deutschlandfunk. Nord-Stream 2 in der gegenwärtigen Lage fortzuführen, sei nicht vertretbar.

Bundesaußenministerin Baerbock bezeichnete das Handeln Russlands als Völkerrechtsbruch, der nicht unbeantwortet bleiben werde.

