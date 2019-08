Der Deutsche Journalisten-Verband hat gegen die vorübergehende Festnahme mehrerer Reporter in Moskau protestiert.

Während der Demonstration für freie Kommunalwahlen in der russischen Hauptstadt seien am Wochenende bis zu zehn Journalisten festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht worden, teilte der DJV mit. Der Verband beruft sich dabei auf Informationen der Nichtregierungsorganisation OvD. Zu den Festgenommenen gehörte demnach auch ein Korrespondent der in Berlin erscheinenden "tageszeitung". Nach mehreren Stunden seien die Journalisten wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es weiter. Alle hätten über eine Akkreditierung verfügt.



Mit den Festnahmen seien unabhängige Beobachter massiv an der Ausübung ihres Berufs gehindert worden, kritisierte der DJV-Bundesvorsitzende Überall. Mit ihrem Vorgehen verstießen die russischen Sicherheitskräfte nicht nur gegen weltweit geltende Grundrechte, sondern auch gegen die russische Verfassung.