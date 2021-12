Außenministerin Annalena Baerbock (hier bei ihrem Besuch kürzlich in Warschau). (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

In Moskau drohte der stellvertretende Außenminister Ryabkow mit militärischen Maßnahmen, sollten die USA und die Nato keinerlei Sicherheitsgarantien abgeben. Die Nato dürfe nicht weiter nach Osten expandieren oder Waffensysteme nahe der russischen Grenze installieren.

In Brüssel erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell, zusammen mit den USA und Großbritannien würden mögliche Wirtschaftssanktionen erörtert. Es werde das deutliche Signal gesendet werden, dass Moskau für jede Aggression einen hohen Preis bezahlen werde. Um die russischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze geht es auch beim heutigen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Deutschland wird von der neuen Außenministerin Baebock vertreten, die erstmals auf die Gesamtheit ihrer EU-Amtskollegen trifft.

