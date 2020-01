Das russische Parlament hat die von Präsident Putin eingebrachten Verfassungsänderungen in erster Lesung gebilligt.

Vorangegangen war eine zweistündige Debatte in der Duma in Moskau. Erstmals in der russischen Verfassung verankert werden soll die Rolle des Staatsrates als weiteres Machtzentrum neben dem Präsidenten. Dieser kann den weiteren Plänen zufolge künftig nur noch maximal zwei Amtszeiten absolvieren. Vor der zweiten Lesung, die Mitte des nächsten Monats geplant ist, wollen die Fraktionen nun eigene Vorschläge und Konkretisierungen diskutieren und einbringen.



Der Kremlchef hatte erst in der vergangenen Woche in seiner Rede zur Nation diese Schritte vorgeschlagen. Viele Kommentatoren kritisieren, dass die Änderungen in einem Eiltempo durchgebracht werden. Zudem wird darüber spekuliert, dass sich Putin mit der Novelle den Verbleib an der Macht sichern will.