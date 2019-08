Die russische Opposition ruft für heute erneut zu Massendemonstrationen in Moskau auf.

In der russischen Hauptstadt werden 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die Opposition will gegen Behördenwillkür und Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten protestieren. Eine weitere Forderung ist die Zulassung von Regierungskritikern zur Stadtratswahl am 8. September. Diese wurden von den Behörden wegen angeblicher Formfehler bei ihren Registrierungsanträgen ausgeschlossen.



Anders als an den vergangenen beiden Wochenenden haben die Behörden diesmal eine große Kundgebung im Zentrum Moskaus genehmigt. Bei den nicht erlaubten Aktionen an den letzten Samstagen waren mehr als 2.000 Menschen vorübergehend festgenommen worden.